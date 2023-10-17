Umreye gideceklere elektronik vize kolaylığı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türk vatandaşlarının Mekke ve Medine'ye gitmelerini kolaylaştıracak bir çalışma üzerinde olduklarını açıkladı. Bakan, "Bu sebeple biz, Türkiye'nin elektronik ziyaret vizesi almasına imkan tanıyacağız. 5 dakikadan daha kısa bir sürede bu vizeyi evden ya da herhangi bir yerden alabilecekler" dedi.

"MEKKE YOLU PROJESİNİN UYGULAMA ALANINI GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile Diyanet İşler Başkanlığı'nda bir araya geldi. Erbaş ve Rabia, görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi. Erbaş, 2024 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdiklerini belirterek, "Şevval ayında başlayan umre organizasyonları ile 2024 yılı hac ve umre organizasyonu kapsamındaki iş birliğimizi daha da geliştirmek için istişarelerde bulunduk. İlişkilerimizi ve iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşıma kararlılığımızı teyit ettik. 2023 yılında ilk defa uyguladığımız 'Tarik Mekke' (Mekke Yolu) projesi, hacılarımıza büyük bir kolaylık sağlamıştır. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın iş birliği ve destekleriyle İstanbul Havaalanı'nda pilot uygulama olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde hacılarımızın kutsal topraklara intikalleri ciddi anlamda kolaylaşmıştır. 2024 yılında Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişleterek, Türkiye'nin diğer illerindeki hacılarımızın da bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRONİK ZİYARET VİZESİ ALMALARINA İMKAN SAĞLAYACAĞIZ"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ise, Türk vatandaşların Mekke ve Medine'ye gelmelerinde daha üstün bir hizmet sunmak amacıyla çalıştıklarını dile getirerek, "Ayrıca bu hizmetleri daha da geliştiriyor ve dijitalleştiriyoruz ki misafirlerin Haremeyn Şerif'e gelişleri daha kolaylaşsın ve ziyaret daha değerli, daha dolu olsun. Bunlar, umrecilere verimli hizmetleri ve kaliteyi artırıyor. Bu da Suudi Arabistan'ın 2030 yılıyla ilgili hedeflerimizden biridir. Bu sebeple biz Türkiye'nin elektronik ziyaret vizesi almasına imkan sağlayacağız. 5 dakikadan daha kısa bir sürede bu vizeyi evden ya da herhangi bir yerden alabilecekler. Ya da Suud havalimanlarında bu vizeyi alabiliyorlar. Bu vize sahibi, Suudi Arabistan'a birkaç seferlik giriş yapabilir. Ayrıca bu vizeyle 1 yıl içinde 90 gün ikamet alabiliyorlar. Bu vizenin Türk vatandaşlarına kutsal toprakları ziyarette büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"ANKARA MEDİNE SEFERLERİMİZ BAŞLIYOR"

Yapılacak çalışmaların umrecilerin sağlıklı ve kolay bir şekilde Türkiye'den gelmelerini sağlamak üzere olduğunu söyleyen Rabia, "Ayrıca ilan etmek istiyorum ki bu hafta Suud Havayolları'nın sefer kapasitesini yüzde 380 miktarda artıracağız. Ayrıca bugünden itibaren Ankara'dan Medine'ye seferlerimiz başlayacak. Ayrıca Gaziantep'ten Medine'ye direkt seferlerimiz de başlayacak. Suud Havayolları, umre seferlerinde Cidde ve Medine'ye ilave 100 sefer başlatacak. Flynas, şubat ayı itibarıyla Ankara'dan Cidde'ye direkt sefer başlatacak. Ankara'dan direkt Medine seferler de aralık ayında başlayacak" ifadelerini kullandı.