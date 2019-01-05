Umreye Gideceklere Ulaşım Hizmeti
24 dakika önce
Baskil ilçesinde kutsal topraklara umre ibadeti için gece uçağı ile gidecek olanları Baskil Belediyesi, Elazığ Havalimanına taşıdı.
Baskil
ilçesinde kutsal topraklara umre ibadeti için gece uçağı ile gidecek olanları Baskil Belediyesi, Elazığ
Havalimanına taşıdı.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, yaptığı açıklamada, gece ilçeden il merkezine araç seferleri olmadığı için umreye gidecek olan vatandaşların araç talebinde bulunduğunu söyledi.
"Bizler de hizmet için vatandaşlarımızı bu yolculukta tek bırakmadık. Personellerimizle kutsal topraklara umre ibadeti için gidecek olanları sağ salim şekilde havalimanına transferlerini sağladık. Biz de mesai kavramı yok." diyen Akmurat, gece gündüz vatandaşlara hizmet ettiklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:56 Kaynak: AA
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