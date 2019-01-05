Son Dakika Haberleri: Umreye Gideceklere Ulaşım Hizmeti

Umreye Gideceklere Ulaşım Hizmeti

24 dakika önce

Baskil ilçesinde kutsal topraklara umre ibadeti için gece uçağı ile gidecek olanları Baskil Belediyesi, Elazığ Havalimanına taşıdı.

Umreye Gideceklere Ulaşım Hizmeti, System.String[]
Baskil ilçesinde kutsal topraklara umre ibadeti için gece uçağı ile gidecek olanları Baskil Belediyesi, Elazığ Havalimanına taşıdı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, gece ilçeden il merkezine araç seferleri olmadığı için umreye gidecek olan vatandaşların araç talebinde bulunduğunu söyledi.

"Bizler de hizmet için vatandaşlarımızı bu yolculukta tek bırakmadık. Personellerimizle kutsal topraklara umre ibadeti için gidecek olanları sağ salim şekilde havalimanına transferlerini sağladık. Biz de mesai kavramı yok." diyen Akmurat, gece gündüz vatandaşlara hizmet ettiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:56 Kaynak: AA

İhsan Akmurat, Elazığ, Baskil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da 80 Kilogram Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan DEAŞ'lı Kadınlar, Dullar Vakfı'nı Kurduklarını İtiraf Etti

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:20:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umreye Gideceklere Ulaşım Hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]