Umreye gidemeyen vatandaşlar parasını hemen alabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umreye gidemeyen vatandaşlar parasını hemen alabilecek - Son Dakika

Umreye gidemeyen vatandaşlar parasını hemen alabilecek

7 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan'nın umre ziyaretlerini askıya almasına ilişkin, "Umre kaydı için bize başvuranların istemeleri halinde ödedikleri paraları kendilerine iade edebiliriz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan'nın umre ziyaretlerini askıya almasına ilişkin, "Umre kaydı için bize başvuranların istemeleri halinde ödedikleri paraları kendilerine iade edebiliriz." dedi.

Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesine yönelik umre ziyaretlerini askıya alma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Umrenin bir ziyaret, nafile ibadet olduğunu belirten Bircan, Suudi Arabistan koronavirüsü salgını kararı nedeniyle umreye isteyenlerin kutsal topraklara gidemediğini anımsattı.

Arabistan'daki yetkililerden şimdiye kadar kendilerine iletilen bir koranavirüslü hasta vakası olmadığını ifade eden Bircan, şu bilgileri verdi:

"Şu anda umrecilerimizin bir çoğu Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere bulunmakta. Onlar ibadetlerini yapıyorlar. Arabistan'ın aldığı karar nedeniyle ikinci bir emre kadar umre kayıtlarını durdurduk. Oradan gelen habere göre kayıtları açacağız. Umre kaydı için bize başvuranların istemeleri halinde ödedikleri paraları kendilerine iade edebiliriz. 'Ben açıldığı zaman gitmek istiyorum' diyen vatandaşları Suudi Arabistan kapılarını açtığında götüreceğiz, inşallah."

Arabistan topraklarında şu anda yaklaşık 30 bin Türk vatandaşının umre ziyaretini gerçekleştirdiğini aktaran Bircan, bu konuda hiçbir sıkıntı olmadığını belirtti.

Bircan, "Vatandaşların istemesi halinde paranın ödemesini hemen yapacağız." dedi.

Hac konusunda Sağlık Bakanlığıyla görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Bircan, şu anda Hacca gitme konusunda bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Umreye gidemeyen vatandaşlar parasını hemen alabilecek

Suudi Arabistan, Umre, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:37 Kaynak: AA
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