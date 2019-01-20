Umreye Giderken 3,6 Kilo Altınla Yakalanan Sami Boydak, Adliyede (2)
7 dakika önce
SERBEST BIRAKILDIKayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılandığı davada örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek isterken 3 kilo 600 gram altınla yakalanan ve sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sami Boydak, sevk edildiği...
SERBEST BIRAKILDI
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılandığı davada örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek isterken 3 kilo 600 gram altınla yakalanan ve sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sami Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:19 Kaynak: DHA
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