Umuda Engel Yok - Son Dakika
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Umuda Engel Yok

6 saat önce

Hacılar İlçe Müftülüğünce Engelliler Günü dolayısıyla "Umuda Engel Yok" konulu program düzenlendi.

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Hacılar İlçe Müftülüğünce Engelliler Günü dolayısıyla "Umuda Engel Yok" konulu program düzenlendi.


Kayseri İl Müftülüğü ile Hacılar İlçe Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğünce Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Hacılar Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Talas Müftüsü Bünyamin Turgut, Hacılar Müftüsü Yusuf Ay, Belediye Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


İstiklal Marşının okunmasının ardından görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açış konuşmasını yapan Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay, "Dünyada birbirimize destek olmak. Dünyada birbirimize yardım etmek. Dünyayı birbirimize daha yaşanabilir hale getirmenin çaba ve gayreti içerisinde olmak zorundayız. Bugün burada yaptığımız bu program bizlere umut aşılamakta, bize gelecek hedefi göstermektedir. Dolayısıyla kıymetli misafirler hayatın hiçbir şekilde engel tanımadığını, insanların birbirinin kurdu olmaktan ziyade insanların birbirinin yurdu olma zorunluluğunu bizler bir mümin olarak Müslümanlar olarak ortaya koymak durumundayız." dedi. - KAYSERİ

Dünya Engelliler Günü, Yusuf Ay, Kayseri, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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