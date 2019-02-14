Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" Projesi Tanıtıldı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, bağımlılıkla mücadele kapsamında Burdur Valiliğince hazırlanan "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesini tanıttı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, bağımlılıkla mücadele kapsamında Burdur Valiliğince hazırlanan "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesini tanıttı.



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadele konusunda son derece gayretli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Merkez, taşra ve ilçelerde konunun takipçisi olduklarını dile getiren Şıldak, "Burada önemli olan kararlılığı gösterip gereken iradeyi ortaya koyup takip sürekliliğini göstererek bir başarı elde edilebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Şıldak, bu konuda en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:



"Bir proje geliştirildi. Bu projeyi ilk aşamada biz kamu kurumları ölçeğiyle sınırlı tuttuk ama bunun devamında başta üniversitemiz, meslek odalarımız ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere bu çevrelerde de projenin yaygınlaştırılmasını öngörüyoruz. Amacımız ilk uygulamayı çekirdek bir oluşumla sağlayıp, ilk uygulama sonuçlarını almak, buna göre değerlendirme ve analizlerimizi yapıp, daha geniş bir süreç başlatmayı hedefliyoruz. İlçelerimizde de en başta büyük ilçelerimizden başlamak üzere bu projeyi kademeli olarak hayata geçirmeyi öngörüyoruz."



Projeye desteklerini açıklayan bütün kurum kuruluşlara teşekkür eden Şıldak, şunları kaydetti:



"Burada aldığımız temel esas şudur, kişinin özellikle bize başvurması ya da bizim tespitimiz üzerine teşvik edilerek, bu teşvik sonrası başvuracak kişilerin iradesini ve isteğini ortaya koyması gerekiyor. Zaten yasal olarak da bunun böyle olması gerekiyor. Kendisi gelip ben bağımlılıktan kurtulmak istiyorum diye beyanını açık şekilde ortaya koymak durumunda. Bunun dışında sayın İçişleri Bakanımız da bahsettiği "UYUMA" mobil uygulamasının kullanımı ve toplumda yaygınlaştırılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Projemizde İçişleri Bakanlığımızın Açık Kapı uygulamasının isminden esinlendik. Açık kapı uygulaması da vatandaşımızla doğrudan temas halinde ve çok iyi bir yönlendirme mekanizması olarak çalışmaya devam ediyor. Projenin adını da buradan esinlenerek 'Umuda Kapı Açıyorum' sloganıyla süsledik. Bunun ötesinde bugün mahalle muhtarlarımız ve ilgili diğer okul yöneticilerimiz, bize destek verecek kitleyle bir araya gelip projemizin detaylarını planlayacağız. Bu ay içerisinde projeyi uygulamaya geçirmiş olacağız."



Vali Şıldak, ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında büyük önem taşıyan metruk binaların yıkılması sürecinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

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