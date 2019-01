Umuda Koşanlar Derneği, Kamerun'da 11 Su Kuyusu Açtı

Umuda Koşanlar Derneği'nin "Umut Pınarı Su Kuyuları" projesi kapsamında, Kamerun 'da 11 su kuyusu açıldı.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gamze Özçelik , kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle "Umut Pınarı Su Kuyuları" projesi kapsamında, hem su kuyuları açmak hem de yardım faaliyetlerinde bulunmak için Afrika ülkesi Kamerun'a gitti.Kamerun'un Çad sınırındaki Kousseri bölgesinde 11 su kuyusu açılışı gerçekleştiren Özçelik ve ekibi, kuyuların etrafına meyve ağaçları da dikti. Her bir su kuyusundan günlük ortalama bin kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor.Gamze Özçelik, açılıştaki konuşmasında, bu coğrafyada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, şunları kaydetti:"Yerel halk suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol gidiyor. Kimi zaman bu yolculuklar çok tehlikeli rotalarda yapılıyor. Suyun bu kadar uzak olması burada yaşayanlar için en büyük zorluklardan birisi. Bu nedenle su kuyuları açmaya karar verdik. Şu an 11 tane açıyoruz. İlerleyen dönemde bölgeye yönelik projelerimiz devam edecek."Su kuyularının açıldığı köylerde aynı zamanda kurban kesimi de yapılırken, çeşitli bölgelerde Kur'an-ı Kerim, kıyafet, oyuncak, sabun ve zekat dağıtıldı.Dernek üyeleri Kamerun'da açılacak yeni kuyular için keşif yaparken, Çad'da da yardım faaliyetlerine devam edecek.