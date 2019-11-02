Son Dakika Haberleri: Umuda Koşanlar Derneği ve Gamze Özçelik'ten Sudan'daki sel mağdurlarına yardım
Son Dakika Güncel Umuda Koşanlar Derneği ve Gamze Özçelik'ten Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

Umuda Koşanlar Derneği ve Gamze Özçelik'ten Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

7 saat önce

Oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.

Oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı. Yardımları dağıtan Gamze Özçelik, bölgedeki kadınlar ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Özçelik, yaptığı açıklamada "Umuda Koşanlar Derneği olarak Sudan'da, Beyaz Nil Eyaleti'ndeyiz Biliyorsunuz 2019 yılının Ağustos ayında burada bir sel felaketi gerçekleşti. Çok fazla ev yıkıldı, insanlar hayatlarını kaybetti. Biz de derneğimiz adına neler yapabiliriz diye istişare ettik. Buradaki halka yaklaşık 500'e yakın erzak ve battaniye dağıtımı gerçekleştireceğiz şimdi inşallah. Hayırla geçmesini diliyor ve sizlere de teşekkür ediyoruz. " dedi.

Umuda Koşanlar Derneği ve Gamze Özçelik'ten Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:27 Kaynak: AA
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