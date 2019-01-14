Son Dakika Haberleri: “Umuda Spor Huzura Skor”a bu dönem 76 öğrenci

“Umuda Spor Huzura Skor”a bu dönem 76 öğrenci

1 saat önce

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DOSABSİAD) 2011 yılından beri paydaşlarıyla birlikte düzenlediği 'Umuda Spor Huzura Skor' projesinin 8'incisi düzenlenen törenle başladı.

“Umuda Spor Huzura Skor”a bu dönem 76 öğrenci, System.String[]
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DOSABSİAD) 2011 yılından beri paydaşlarıyla birlikte düzenlediği 'Umuda Spor Huzura Skor' projesinin 8'incisi düzenlenen törenle başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:46 

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi
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