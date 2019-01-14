“Umuda Spor Huzura Skor”a bu dönem 76 öğrenci
1 saat önce
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DOSABSİAD) 2011 yılından beri paydaşlarıyla birlikte düzenlediği 'Umuda Spor Huzura Skor' projesinin 8'incisi düzenlenen törenle başladı.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DOSABSİAD) 2011 yılından beri paydaşlarıyla birlikte düzenlediği 'Umuda Spor Huzura Skor' projesinin 8'incisi düzenlenen törenle başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:46
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