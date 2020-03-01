Umuda yolculuk 'engel' tanımıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umuda yolculuk 'engel' tanımıyor - Son Dakika

Umuda yolculuk 'engel' tanımıyor

6 saat önce

Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelerek Yunanistan'a geçmeye devam eden binlerce göçmenin arasında bulunan engelli göçmenler de umut yolculuğuna devam ediyor.

Umuda yolculuk 'engel' tanımıyor, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelerek Yunanistan'a geçmeye devam eden binlerce göçmenin arasında bulunan engelli göçmenler de umut yolculuğuna devam ediyor.


Edirne'ye gelen göçmenlerin umut yolculuğu 3'üncü günde de devam ediyor.


İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısında bulunan tampon bölgeye toplanıyor.


Yunan sınırı olan ve binlerce göçmenin gerek bot gerekse yürüyerek geçtiği Edirne'nin sınır köyü Doyran köyünde de mülteci yoğunluğu yaşanıyor.


Binlerce kadın ve bebeğin bulunduğu umut yolculuğunda bedensel engelli göçmenlerin de olduğu görüldü. Engelli göçmenlerin tekerlekli sandalyeler ile sınıra yürümesi günlerdir sürüyor.


Tampon bölgeye ulaşan ve Yunan polisinin çok sert müdahalesiyle karşılaşan bazı engelli göçmenler ise zaman zaman zor anlar yaşıyor. - EDİRNE

Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
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