Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti - Son Dakika
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Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti

28.04.2022 19:15

Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti Gelibolu'da 30 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti

Gelibolu'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde asayiş düzeni bozdukları gerekçesiyle şikayetlerin artmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda; 4 Filistin, 1 Libya, 1 Tunus, 18 Fas ve 6 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Mehmet Akif Endüstri Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda bekletilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti
Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti
Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti
Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti

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Çanakkale, Hisarcık, Gelibolu, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti - Son Dakika


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