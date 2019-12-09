Son Dakika Haberleri: "Umuda yolculuk"ta kullanılan tekneler otoparkı doldurdu
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"Umuda yolculuk"ta kullanılan tekneler otoparkı doldurdu

6 saat önce

Yeni bir hayata kavuşmak için tüm risklere rağmen yasa dışı yollarla denizden Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin kullandığı ve yakalanmalarının ardından el konulan deniz araçları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik otoparkında muhafaza ediliyor.

Yeni bir hayata kavuşmak için tüm risklere rağmen yasa dışı yollarla denizden Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin kullandığı ve yakalanmalarının ardından el konulan deniz araçları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik otoparkında muhafaza ediliyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 6 yıl önce kara taşıtlarının kullanması için açılan trafik otoparkı, yasa dışı geçişlerde kullanılan deniz araçlarına da ev sahipliği yapan yer haline geldi. Otoparkta, binlerce motosiklet, otomobil ve diğer büyük araçların yanı sıra 350 deniz aracı da bulunuyor.

Otopark, aralarında jet-ski, lastik bot, lüks motor yatlar ve teknelerin de olduğu deniz araçlarıyla anılır hale geldi.

Otoparkta bulunan teknelerde ve düzensiz göçmenlerin taşındığı minibüslerdeki can yelekleri ile ayakkabılar dikkati çekiyor.

"Tekne otoparkı haline geldik"

Otoparkın kurucularından İlhami Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otoparkı trafikte yakalanan, kaza yapan ya da icra dairesinin yakaladığı ve suça karışan araçlarının yedieminliğini yapma amacıyla kurduklarını söyledi.

Otoparkta son yıllarda tekne yoğunluğunun oluştuğunu ifade eden Karadağ, "Özellikle göçmen kaçakçılığının yoğunlaşmasıyla, trafik otoparkı olmaktan çıkıp, tekne otoparkı haline geldik. Alanda araçlar kadar tekne olmaya başladı hatta motosikletleri hariç tutarsak araçtan daha fazla tekne var." dedi.

"Tekne kayıtlarını ve şasi numaralarını siliyorlar"

Karadağ, şunları kaydetti:

"Bunların diğer motorlu araçlar gibi satılıp bir an evvel buradan çıkması lazım ki alan boşalsın. Eğer bu tempoyla devam edersek, iki yıl sonra otoparka araç da, tekne de alamayacağız. Göçmen kaçakçılarının tekne kayıtlarını, motor ve şasi numaralarını silmesi işlem yapılmasını zorluyor. Biz satılabilecek tekneleri tespit edip Milli Emlak'a liste veriyoruz ve onlar da bu liste üzerinde çalışıyor. İnşallah bu konuda mesafe katederiz. Yakalanan tekneler arasında çok lüks olanlar da var. Deniz taşıtları denizde olmadığı sürede karada deformasyona uğruyor. Otoparkımızda fiyatları 15 bin ile 200 bin lira arasında değişen tekneler var. Normal değeri 350 bin avro olan bir tekne de var."

Umuda yolculuk ta kullanılan tekneler otoparkı doldurdu

Yunanistan, Karadağ, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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