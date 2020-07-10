Umuda yolculuk Van Gölü'nün dibinde son buldu - Son Dakika

Umuda yolculuk Van Gölü'nün dibinde son buldu

Umuda yolculuk Van Gölü'nün dibinde son buldu 106.5 metre derinlikteki batık tekneden cesetler çıkarılıyor Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında bulunan batık tekneden cesetler çıkarılmaya devam ediyor.

Umuda yolculuk Van Gölü'nün dibinde son buldu

106.5 metre derinlikteki batık tekneden cesetler çıkarılıyor

VAN - Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında bulunan batık tekneden cesetler çıkarılmaya devam ediyor.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunan tekneden cesetlerin çıkarılmasına devam ediliyor. Van Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda 13 ceset bulunurken, batık teknedeki cesetlerden de bugün 5'i çıkarıldı. Şimdiye kadar 18 cenaze adli tıp kurumuna kaldırılırken, batık teknedeki diğer cesetlerin çıkarılması için de çalışmalar devam ediyor.

Çarpanak Adası, Van Gölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Umuda yolculuk Van Gölü'nün dibinde son buldu - Son Dakika
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