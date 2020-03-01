Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların - Son Dakika
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Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların

6 saat önce

EDİRNE'de, Yunanistan'a geçiş yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin çocukları, zor koşullarda kapıların açılmasını bekliyor.

Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların, System.String[]

EDİRNE'de, Yunanistan'a geçiş yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin çocukları, zor koşullarda

kapıların açılmasını bekliyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin günlerdir süren bekleyişleri yürek burkuyor. Zaman zaman Yunan askerlerinin gazlı müdahalesinden ve soğuk havadan en çok etkilenenler ise çocuklar oluyor. Umut ve umutsuzluğun kol kola olduğu Pazarkule Sınır Kapısı'nda aileleriyle kapıların açılmasını bekleyen çocukları, her şeyden habersiz ses bombaları eşliğinde arabalarıyla oyun oynamaya, ellerindeki ağaç dallarıyla toprağa şekiller çizmeye devam etse de korkulu gözlerle etrafı izliyor. Zorlu hava şartları nedeniyle sürekli ateşlerin yakıldığı bölgede çocuklar, sadece atılan gaz bombalarından değil yoğun dumandan da olumsuz etkileniyor.

ELLERİNDE SİMİTLE UYUYAKALDILAR

Ailesi ile birlikte Yunanistan'a gidebilmek için günlerdir tampon bölgedeki zorlu bekleyişi süren Rimas (4) ve kardeşi Ahmed'in (2,5) ellerindeki simit ile annelerinin kucağında uyuyakalması, bölgedeki çocukların yorulduğunu gözler önüne seriyor.


Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
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