Son Dakika Haberleri: 'Umudum Öğretmenim Projesi' ile öğrenciler Fenerbahçe Stadı'nda
Son Dakika Spor 'Umudum Öğretmenim Projesi' ile öğrenciler Fenerbahçe Stadı'nda - Son Dakika Spor

'Umudum Öğretmenim Projesi' ile öğrenciler Fenerbahçe Stadı'nda

6 saat önce

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Umudum Öğretmenim Projesi' kapsamında Maltepe'de eğitim ve öğretim gören 23 öğrenci Fenerbahçe Stadı'nı gezdi.

'Umudum Öğretmenim Projesi' ile öğrenciler Fenerbahçe Stadı'nda, System.String[]

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Umudum Öğretmenim Projesi' kapsamında Maltepe'de eğitim ve öğretim gören 23 öğrenci Fenerbahçe Stadı'nı gezdi.


Fenerbahçe ile Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen stat gezisi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nu gezdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Esra Nazlı Ercan, Simla Türker Bayazıt ve Mustafa Kemal Danabaş ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü yetkilileri ile beraber stadı gezen öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
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