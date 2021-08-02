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Umudun adı 'Sinan abi' - Son Dakika

Umudun adı 'Sinan abi'

02.08.2021 10:21

Umudun adı 'Sinan abi' Umuda yolculuk edenler, Tatvan'dan Sinan ağabeyleri tarafından ihtiyaçları karşılanıyor Sivil toplum kuruluşu üyesi Sinan Kıranşal: "Ortalama her gün 150 ile 200, bazen 300 göçmene yemek veriyoruz" Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Sinan Kıranşal, Afganistan başta...

Umudun adı 'Sinan abi'

Umuda yolculuk edenler, Tatvan'dan Sinan ağabeyleri tarafından ihtiyaçları karşılanıyor

Sivil toplum kuruluşu üyesi Sinan Kıranşal:

"Ortalama her gün 150 ile 200, bazen 300 göçmene yemek veriyoruz"

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Sinan Kıranşal, Afganistan başta olmak üzere İran, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden yeni bir yaşam umuduyla Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgileniyor, onların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Uzun yıllardır süren umuda yolculuk, Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi ile son günlerde daha çok arttı. Ülkenin yüzde 85'ini kontrol altına aldığını açıklayan Taliban'ın korkusuyla açlığı ve ölümü dahi göze alan Afgan göçmenler, binlerce kilometreyi bin bir zorlukla aşarak Türkiye'ye ulaşıyor. Van üzerinden kaçak yollarla gelen göçmenlerin uğrak yerlerinden biri de Tatvan.

Tatvan ilçesinde faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşu üyesi Sinan Kıranşal, "Uzun süredir açlık ve hastalıklarla mücadele eden bu göçmenlerin bazı ihtiyaçlarını vicdanen ve Allah rızası için karşılıyoruz. Yaklaşık 4 veya 5 yıldır Tatvan güzergahını kullanan mülteciler, buradan da batı illerine ve Avrupa'ya gidiyorlar. Bizler de sivil toplum derneği olarak bu göçmenlere vicdani olarak yardımda bulunuyoruz. Bu göçmenlere yemek, giyim, su, bazen de ilaç yardımında bulunuyoruz. Bize bu yardımları hayırseverler ve gönülden bağış yapanlar gönderiyor. Bizler de bu bağışlarla malzemeler alıyor, yemek yapıyoruz. Ortalama her gün 150 ile 200, bazen 300 göçmene yemek veriyoruz. Yaptığımız bu yardımlar bir nebze de olsa bizleri teselli ediyor. Göçmenlerin kendi vatanını terk etmesi gerçekten kötü bir durum. Bu insanların can güvenliğinin olmadığı bir ortamda durması imkansız. Sivil toplum örgütü olarak sadece göçmenlerle ilgilenmiyoruz elbette. Aynı zamanda Tatvan'da bulunan ihtiyaç sahibi aileler ve yetimlerle de ilgileniyoruz. Ramazan ayında 450 aileye kumanya yardımında bulunduk. Kurban Bayramı'nda 150 aileye kurban etlerini ulaştırdık. Burada bulunan yaklaşık 17 göçmene de bugün yemek dağıtımı yapıyoruz. Dün düğünü olan birinin düğünde fazla kalan yemeklerini burada dağıtıyoruz. Buradan bunu söylemek istiyorum, bu dünyada insanca yaşayalım, hep beraber mutlu olalım, özgür olalım diyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu göçmenlerde ülkelerine dönerler" dedi.

Umudun adı 'Sinan abi'
Umudun adı 'Sinan abi'
Umudun adı 'Sinan abi'
Umudun adı 'Sinan abi'
Umudun adı 'Sinan abi'

Afganistan, Türkiye, Bitlis, Tatvan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Umudun adı 'Sinan abi' - Son Dakika


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