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Umudun kanatları özel eğitim grubundan el emeği umutları

42 dakika önce

Sincan Belediyesinin Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören özel öğrenciler el emeği, göz nuru eserler ortaya koyuyor.

Umudun kanatları özel eğitim grubundan el emeği umutları, System.String[]

Sincan Belediyesinin Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören özel öğrenciler el emeği, göz nuru eserler ortaya koyuyor. Resim, deri işlemesi ve takı tasarımına kadar pek çok dalda eğitim alan Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu el emeği ürünlerini zaman zaman sergileyerek çalışmalarını görücüye çıkarıyor.


Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu, el sanatları dersleri hafta içi her gün devam ediyor. Kursiyerler hat yazılarını derilere işleyerek çalışmalarına yenilerini ekliyor.


Resimden deri işlemesi ve takı tasarımına kadar pek çok dalda eğitim alan kursiyerler; el emeği ürünlerini kurs sonrası sergiliyor.


Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubunu sık sık ziyaret ederek en büyük desteği veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Bu kurslarımızda eğitim gören kardeşlerimiz, imkan tanındığında neler başarabileceklerini gözler önüne seriyor. Emek veren bütün eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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