Umudun öyküsünü yazdılar

Sanat dünyasının birçok ünlü ismi, kas kaybı ve zayıflığa neden olan SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastalığıyla mücadele eden çocuklar için sosyal medyada yaptıkları canlı yayınlarla bağış topluyor. Bu isimlerden Tuba Büyüküstün ve Pelin Akil de Instagram canlı yayınıyla SMA hastası olan 2 yaşındaki Öykü için bağış kampanyası başlattı. Yüzde 81'i toplanan paranın kalan 60 bin TL'lik kısmını iki oyuncu, bu yayınla topladı.

7 BİN KİŞİ İZLEDİ

Tuba Büyüküstün ile Pelin Akil'in yayını sırasında Kaan Sekban da ek yayın açarak kalan tutar bilgisini Türkçe ve İngilizce olarak takipçilere duyurdu. O sırada oyuncu Zeynep Çamcı da ayrı bir canlı yayında Öykü'nün ailesini ağırladı. Günün sonunda Büyüküstün ile Akil, SMA hastası Öykü için gereken paranın tamamlandığını, 7 bin kişinin izlediği canlı yayında duyurdu. Tedavi için 2.4 milyon dolara ihtiyacı olan aile bir ay içinde tüm parayı toplamanın sevincini yaşadı.