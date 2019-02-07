'Umudun Takımı' Karaçay U19 Ligi'nin Şampiyonu Oldu

Kulübün antrenörü Soner Karabay; "Nef'in ana sponsorluğu sayesinde okul bahçesinden gerçek bir sahada, eksiksiz hazırlıklarımız bize şampiyonluğu getirdi." derken; Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Hikaye 2000'de Osmaniye'de 8 gencin madde bağımlılığı olan çocuklara farklı bir uğraş vermek için bir spor kulübü kurmasıyla başladı. Bu işi başlatan biz değiliz ama destek olmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Gayrimenkul sektörünün öncü markalarından Nef'in, "Umudun Takımı" Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne ana sponsorluğu ilk sezonunda meyvesini verdi. Karaçay Gençlik Spor, Osmaniye U19 liginde 2018-2019 Sezonu'nun şampiyonu oldu. Çocukları ve gençleri uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sağlıklı ve eğitimli nesil yetiştirmek üzere gençler tarafından 2000 yılında kurulan takımın şampiyonluğu Karaçay'da ve Türkiye'de sevinçle karşılandı.

Kulübün antrenörü Soner Karabay; 2000'de kurulan kulübün son 1 yıla kadar bir okul bahçesinde taş ve toprak zeminde antrenman yapabildiğini, bütün çileyi çeken o ilk neslin şimdi kulübe şampiyonluk hediye ettiğini vurgulayarak, "Nef'in ana sponsorluğu sayesinde okul bahçesinden çıkıp gerçek bir sahaya, ekipmanlara sahip olduk. Daha iyi şartlarda maçlara hazırlanan çocuklar bize şampiyonluğu getirdi." dedi. İlk maçta 3-0 galibiyetle sezona iyi başlayan Karaçay Gençlik Spor, Osmaniye İdman Yurdu ile karşılaştı, 6. haftada gerçekleşen bu maçta 5-1 mağlubiyetle ayrıldı. Sezondaki tek mağlubiyeti bu maç oldu. Akabinde gelen zaferlerin etkisi ile finale çıktıklarını kaydeden Karabay, "Finalde Osmaniye Spor ile karşılaştık ve ilk kez kupaya uzandık. Biz bu sene şampiyonluk veya gruptan çıkmayı hayal etmemiştik. Tatlı ama inançlı bir hikaye yazdık." dedi.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Karaçay ana sponsorluk anlaşmasını duyurdukları hatırlatarak, "İlk sezonda ana sponsoru olduğumuz takımdan oldukça kıymetli, örnek şampiyonluk haberini aldık. Tüm iş birliklerimiz çok önemli ama Karaçay bizim için çok daha farklı, çok daha anlamlı… Nitekim kurulduğumuz günden bu yana temel prensibimizi topluma fayda sağlamak, ülkemizde ve dünyada sosyal şirket modelinin yaygınlaşmasında rol almak olarak belirledik. Karaçay ana sponsorluğumuz bu anlamda çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Osmaniye'de 8 genç madde bağımlılığı olan çocuklara farklı bir uğraş vermek için bir spor kulübü kuruyorlar. Bu işi başlatan biz değiliz ama destek olmaktan onur duyuyoruz. Karaçay'ın ana sponsoru olma kararımız böyle çıktı. Aldığımız şampiyonluk haberi de ayrı bir onur oldu bizim için. Buradaki sosyal sorumluluğu gördük ve biz de Nef olarak, ülkemizin çocuklarına gençlerine spor alanında destek olmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Geçtiğimiz sezon 21. Türkiye şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın ve 25. İspanya şampiyonluğunu elde eden FC Barcelona'nın sponsoru Nef, yaklaşık 1 yıl önce 23 Nisan'da en az dünya devlerine sponsor olmak kadar değerli ve yıllar boyu devam edecek Karaçay Spor sponsorluğuna imza atmıştı. Hemen akabinde Karaçaylı çocukları Galatasaray'ın Florya tesislerinde, Galatasaraylı futbolcularla bir araya getirmişti. İlgili teaserlar ile sadece 2 günde 11,2 milyon erişim sağlanmıştı.