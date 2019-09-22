Umudun ve azmin simgesi: Neslican Tay

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile umut ve azmin simgesi haline gelen Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Geride umut dolu sözlerini bırakan Neslican Tay'ın mezarı ziyaretçi akınına uğruyor.



Kansere verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay (21), memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve önceki gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rizeli Neslican Tay'ın Merkez Sahili Camii'nde kılınan cenaze namazına yüzlerce seveni katıldı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu ve paylaştığı kişi olan Neslican'ın defnedildiği Pehlivan Mahallesi'ndeki mezarı da ziyaretçi akınına uğradı. 2 yıl önce üniversite sınavına 2 hafta kala kanser hastalığına yakalandığını öğrenen ve kanseri 3 kez yenen Neslican Tay, 4. savaşında hayatını kaybetti. Bir yandan kanserle mücadele eden, bir yandan ise İstanbul'da eğitime devam eden Neslican Tay'ın hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, ünlü isimler, siyasi liderler ve spor kulüpleri veda paylaşımı yaparken, Neslican Tay'ın en çok paylaşılan sözü ise, "Benim için sol bacağınızı sevin" oldu. Kanser hastalarına verdiği mücadele ile örnek olan Neslican, sosyal medyada kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşmıştı.



Memleketinden son anları paylaşmıştı



Yaklaşık 2 hafta önce 358 bin abonesinin bulunduğu Youtube kanalında Rize'de geçirdiği anları "Rize'ye gittim, benimle bir gün" başlığıyla paylaşan Neslican Tay, memleketinde geçirdiği o anları çektiği video ile anlatmıştı. Videonun girişini "Biliyorsunuz benim bacağım ambute. Ambute olan kısım inanılmaz şişti ve proteze hiçbir şekilde girmiyor. Çok zorlanıyorum. O sıkıntı oldu benim için. Haftaya İstanbul'a gideceğim. Belki başka bir sokete geçerim. Ama şaşırmadım. Zaten hayat bir survivor olduğu için mutlaka bir yerde bir sıkıntı yapacaktı. Bana bir sıkıntı yapmasına asla şaşırmadık" ifadeleriyle başlatan Neslican Tay, akrabalarını ziyaret ettiği o anları takipçileriyle paylaşmıştı. Yaklaşık 645 bin tıklanma alan Neslican Tay'ın kanalında kanserle mücadelede yürüttüğü o anları kayda aldığı görüntüler çok sayıda kişi tarafından izleniyordu.



"Taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum"



Instagram'da yaklaşık 1.3 milyon takipçisi bulunan 21 yaşındaki Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanedeki son paylaşımı ise sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Kanserle 4. savaşında hayatını kaybeden Neslican Tay, kemoterapi almasıyla birlikte çok fazla aksilik yaşadığını ifade ettiği paylaşımda, "Bir süredir burada pek aktif olamadım, kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı 3. dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı, o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı, yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Taşikardim sürekli sürekli beni yordu. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir bu olay bir felaket derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun" ifadelerini kullanmıştı.



Youtuber arkadaşları cenaze namazına katıldı



Uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapmış malign mezenkimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle 6 Eylül tarihinde hastaneye başvuran ve durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınan Neslican Tay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Eylül günü saat 21.20'de hayatını kaybetti. İstanbul'da üniversite okuyan Neslican Tay'ın kendisi gibi Youtuber arkadaşları da Rize'deki cenaze namazına katıldı. Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Youtuber Başak Karahan, Şeyda Erdoğan ve Merve Özkaynak, arkadaşları Neslican Tay'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Oldukça üzgün oldukları gözlenen Youtuberlar tabutun başında gözyaşı döktü.



Neslican Tay kimdir?



Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesinde psikoloji eğitimi görüyordu. 2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu. - RİZE