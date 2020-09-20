Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında anıldı - Son Dakika

Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında anıldı

RİZE - Kanser ile mücadele ederken 2019 yılında vefat eden Neslican Tay, ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki başarma duygusunu harekete geçiren Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da 'Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim' diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Ancak, Neslican'dan bu kez acı haber gelmiş ve geçtiğimiz 2019 yılı Eylül ayında hayatını kaybetmişti.

Neslican için anıt mezar yapıldı

Ölümünün 1. yılında mezarı başında anılan Neslican için Haluk Levent'in öncülüğünde anıt mezar yapıldı. Marmara mermeri ile yapılan anıt mezarda bulunan güvercin ise Neslican'ın hastanede tedavi gördüğü sırada her gün camına konduğu tek ayağı olmayan güvercini temsil ediyor. Heykeltraş Özlem ve Hakan Şengönül çifti tarafından yapılan anıt mezarda bulunan tek ayağı olmayan güvercin motifinin hemen altında ise Neslican ile sembolleşmiş sözü "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" ifadeleri yer aldı.

Sanatçı Haluk Levent anma törenine katıldı

Gerçekleştirdiği konser esnasında Neslican Tay'ın vefatını öğrenen Sanatçı Haluk Levent, sahneden anıt mezar sözü vermişti. Verdiği söze istinaden Neslican Tay için yapılacak anıt mezara öncülük eden Haluk Levent ise Nelican'ın mücadelesine destek olmaya geldiğini dile getirerek "Kanserle mücadele eden bütün çocuklarımızın bir nevi sembolüydü ve bir umuduydu. Bir çok kişiye de umut oldu. Neslican'ı yitirdiğimizde çok üzüldük. Ben daha önce de buraya geldim, şimdi de geldim daha sonra da geleceğim. Onun yanına onun mücadelesine destek olmaya geldim. Ona bir anıt mezar sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk. Bugün buradayız" dedi.

Anıt mezar için gerekli olan Marmara mermerini hediye eden Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise "Neslican kızımızın anıt mezarını Marmara'dan yapıp yerine koyup bir dua okumak için hep beraber buraya geldik. Burada heykel traş uzmanlarımızla beraberiz. İlk başta duyduğumuz zamandan beri sanatçımız Haluk Levent kardeşimizin bu konularda çok duyarlı olduğunu her yere koştuğunu ve bizimde çorbada tuzumuz olsun Marmara mermerinin çıktığı Marmara adasında bu yıl 30 ağustosa kadar olan heykel sempozyumunda ana tema olarak Neslihan kızımızı sanatçı kardeşlerimiz işledi. Çok şükür verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bizlerinde bu güzel işte küçük bir katkısı olmuşsa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.