Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi

05.06.2022 00:57
Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe J.K.lığı ekipleri, turizm bölgesinde umuma açık işletmelerde denetim yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe J.K.lığı ekipleri, turizm bölgesinde umuma açık işletmelerde denetim yaptı. 5 işletmede yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 75 adet tabanca fişeği, 1 adet samuray kılıcı, 2 adet muşta, 35 litre sahte/kaçak içki, 1 şişe yurtdışı kaçak alkol ele geçirildi. Ayrıca kapalı alanda sigara içildiği tespit edildi. Kontrollerde işletmede çalıştıkları tespit edilen ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. İşletmeler ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alkollü sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsünden 1 ay sonra acı haber Alkollü sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsünden 1 ay sonra acı haber Antalya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı Antalya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 01:06:02. #1.11#
SON DAKİKA: Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement