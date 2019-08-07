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UMUMİ PASAPORT SAHİPLERİ DE RUSYA'YA VİZESİZ GİTMEK İSTİYOR

1 saat önce

*İstanbul Havalimanı'ndan bugün Moskova'ya uçan yolcular, vizesiz seyahat uygulamasının önemli bir gelişme olduğunu belirtirken, kapsamının genişletilerek umumi pasaportların da dahil edilmesini istedi.

UMUMİ PASAPORT SAHİPLERİ DE RUSYA'YA VİZESİZ GİTMEK İSTİYOR, System.String[]

* İstanbul Havalimanı'ndan bugün Moskova'ya uçan yolcular, vizesiz seyahat uygulamasının önemli bir gelişme olduğunu belirtirken, kapsamının genişletilerek umumi pasaportların da dahil edilmesini istedi.

Haber-Kamera: Enver ALAS -/ İSTANBUL,DHA
Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyeti kapsamında, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlar, bugünden itibaren Rusya'ya vizesiz seyahat etmeye başladı. İstanbul Havalimanı'ndan bugün Moskova'ya uçan yolcular, vizesiz seyahat uygulamasının önemli bir gelişme olduğunu belirtirken, kapsamının genişletilerek umumi pasaportların da dahil edilmesini istedi.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu, dün yaptığı açıklamaya göre hizmet (gri) pasaportu ve hususi (yeşil) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförlerin, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebileceklerini duyurdu.
Bugün başlayan yeni vize uygulaması ile Rusya'ya giden Türk vatandaşları faydalanmaya başladı. İstanbul Havalimanı'ndan THY'nin tarifeli seferiyle Moskova'ya giden bazı Türk vatandaşları, uygulamadan haberleri olmadıkları için daha önce aldıkları vizeleriyle seyahatlerini gerçekleştirdi.

"İŞ DÜNYASI ÇOK OLUMLU KARŞILAYACAK"
İş için Moskova'ya giden umumi (bordo) pasaport sahibi Sertan Akay, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni vize uygulamasını değerlendirdi. Vize muafiyetinin başlamasının iki ülke açısından önemli olduğunu belirtten Akay, uygulamanın kapsamının genişletilmesi talebinde bulundu. Aka, "Sık sık iş seyehatleri nedeniyle Rusya'ya gidiyorum. Bugün itibariyle de vize muafiyeti başladı. Hususi ve hizmet pasaportlarının dışında  da normal pasaportlara vizesiz uygulamanın geçmesi lazım. Özellikle dış ticaret açısından; Rusya ile yaptığımız bu yoğunlukta ticaret, iş adamları ve iş dünyası için çok önemli. Rusya bizim ciddi partnerlerimizden bir tanesi. Bunu iş dünyasının çok olumlu karşılayacağını umut ediyorum" dedi.

Özel bir şirketin ihracat  müdürü  olan Dinçer Ateş ise "Bizim açımızdan çok sevindirci bir haber. Çünkü sık sık sehahat ediyoruz. Rusya da sık sık sehayahat ettiğimiz destinasyonlardan biri. Bundan önceki dönemde Rusya'dan vize almak çok zorlu bir süreçti. Çok uzun süre beklememiz gerekiyordu. Ücret de bir miktar yüksekti. Şimdi kalkması bizim Rusya'ya olan seyahat sıklığımızı artıracak. Hem turizm açısından hem de ticari açıdan olumlu sonuçlar getirecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Terminalden yolcu görüntüsü
-Moskova uçağının yolcularından görüntüler
-Uçuş ekran bilgisi
-Yolcuların uçağı bekleyişi
-Sertan Akay ile röp
-Yolcuların uçağa binişi
-Dinçer Ateş ile röp


İstanbul, Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:47 Kaynak: DHA
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