UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

20.02.2023 13:04

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bir çocuk babası Nadir Taşar (53), belediyeye ait umumi tuvalette ölü bulundu.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bir çocuk babası Nadir Taşar (53), belediyeye ait umumi tuvalette ölü bulundu. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Taşar'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait umumi tuvalette meydana geldi. İçeri giren bir kişi ısrarla çalan telefon sesi duydu. Telefona cevap veren olmayınca şüphelenen vatandaş, defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler Nadir Taşar'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Taşar'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası Nadir Taşar'ın cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Taşar'ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek. Taşar'ın inşat sıva ustası olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

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Son Dakika Güncel UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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