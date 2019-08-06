Son Dakika Haberleri: Umumi yerlerde özel güvenlikçilere emniyetten denetim
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Umumi yerlerde özel güvenlikçilere emniyetten denetim

2 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş merkezleri, gar ve otogarlarda özel güvenlik hizmetlerinin denetimini gerçekleştirdi.

Umumi yerlerde özel güvenlikçilere emniyetten denetim, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş merkezleri, gar ve otogarlarda özel güvenlik hizmetlerinin denetimini gerçekleştirdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ülke genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirilmeye başlandı. Denetimlerde; halkın bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla alışveriş merkezlerinde, gar ve otogarlardaki özel güvenlik uygulamalarının yeterliliği, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınması gereken tedbirlerde farkındalık yaratılması amaçlandı.

5 Ağustos tarihinde 11 ilde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişlerince, 70 ilde ise İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilmeye başlanan denetimler 9 Ağustos tarihine kadar sürecek. - ANKARA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:28 Kaynak: İHA
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