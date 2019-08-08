UMUR BUGAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
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SENARİST, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:01 Kaynak: DHA
SENARİST, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay
, son yolculuğuna uğurlanıyor. Umur Bugay'ın cenazesi, ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet
Mezarlığı'na götürüldü.
Önceki gün saatlerinde Kınalıada'da fenalaşan ve 79 yaşında hayatını kaybeden Umur Bugay, kariyeri boyunca birçok sinema filmiyle televizyon dizisine imza atmıştı.
Görüntü dökümü:
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-Cenazeye katılanlar
-Cenaze namazı
-Genel ve detaylar
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