Son Dakika Haberleri: UMUR BUGAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
Son Dakika Güncel Haber

UMUR BUGAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

46 dakika önce

SENARİST, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay, son yolculuğuna uğurlanıyor.

UMUR BUGAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1), System.String[]
SENARİST, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay, son yolculuğuna uğurlanıyor. Umur Bugay'ın cenazesi, ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.
Önceki gün saatlerinde Kınalıada'da fenalaşan ve 79 yaşında hayatını kaybeden Umur Bugay, kariyeri boyunca birçok sinema filmiyle televizyon dizisine imza atmıştı.

Görüntü dökümü:
----------------------
-Cenazeye katılanlar
-Cenaze namazı
-Genel ve detaylar


Karacaahmet, Umur Bugay, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Filmin çekimleri başladı: İşte 'İki Gözüm'
Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 18:48:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UMUR BUGAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]