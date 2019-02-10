Umurbey 29. Deve Güreşleri Festivali
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki deve güreşleri yoğun ilgi gördü.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesine bağlı Umurbey
beldesindeki deve güreşleri yoğun ilgi gördü.
Umurbey Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen güreşlerde Marmara
ve Ege
bölgesinden yaklaşık 100 pehlivan deve mücadele etti.
Beldenin futbol sahasındaki güreş sırasında bazı develerin tel örgülerin arkasında izleyicilerin üzerine doğru yönelmesi korkuya neden oldu.
Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde gazetecilere açıklamalarda bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, güreşleri geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
Güreşlere olan ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Yavaş, "Umurbey parlayan bir yıldız. İnşallah bundan sonra da bu parlayan yıldız devam edecek. Bütün etkinliklerle birlikte Umurbey'in ivmesi yukarı doğru çıkarılacak." dedi.
Güreşlerde derece giren deve sahiplerine, protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:33 Kaynak: AA
Galatasaray, Trabzonspor ile Karşı Karşıya Gelecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Konyasporlu Adis Jahovic, Gol Attıktan Sonra Malatyaspor Kalecisi Farnolle'nin Elini Isırdı
Domagoj Vida'nın Eşi Ivana Vida'nın Sosyal Medya Paylaşımı, Hırvat Basınında Tepkiyle Karşılandı
Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı