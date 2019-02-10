Son Dakika Haberleri: Umurbey 29. Deve Güreşleri Festivali

Umurbey 29. Deve Güreşleri Festivali

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki deve güreşleri yoğun ilgi gördü.

Umurbey 29. Deve Güreşleri Festivali, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki deve güreşleri yoğun ilgi gördü.

Umurbey Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen güreşlerde Marmara ve Ege bölgesinden yaklaşık 100 pehlivan deve mücadele etti.

Beldenin futbol sahasındaki güreş sırasında bazı develerin tel örgülerin arkasında izleyicilerin üzerine doğru yönelmesi korkuya neden oldu.

Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde gazetecilere açıklamalarda bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, güreşleri geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Güreşlere olan ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Yavaş, "Umurbey parlayan bir yıldız. İnşallah bundan sonra da bu parlayan yıldız devam edecek. Bütün etkinliklerle birlikte Umurbey'in ivmesi yukarı doğru çıkarılacak." dedi.

Güreşlerde derece giren deve sahiplerine, protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:33 Kaynak: AA

Spor
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