Umurbey Belediyesinde Devir Teslim

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Umurbey Belediye Başkanı seçilen Dr. Erdal Doğan düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Umurbey Belediye Başkanı seçilen Dr. Erdal Doğan düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.



Umurbey Belediye binası önünde düzenlenen törene Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan ve ailesi, önceki dönem Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Sami Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Umurbey Belediye Başkanı seçilen Dr. Erdal Doğan'ı tebrik edip, başarı dileklerini ileterek, yeni dönemin Umurbey için hayırlı olması temennisinde bulundu.



Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan ise, başkanlığı döneminde Umurbey'e hizmetleri dolayısıyla Sami Yavaş'a teşekkür etti. Başkan Doğan, Umurbey'i daha iyi hizmetlere kavuşturmak için ellerinden gelen gayreti gösterecekleri sözünü verdi.



Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesildi.



Devir teslim töreni, başkanlık makamında yapılan ikramın ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!

Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada

Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak

Kayısı Çağlasının Kilosu 10 Liradan Alıcı Buluyor