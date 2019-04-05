Son Dakika Haberleri: Umurbey Belediyesinde Devir Teslim

Umurbey Belediyesinde Devir Teslim

38 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Umurbey Belediye Başkanı seçilen Dr. Erdal Doğan düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Umurbey Belediye Başkanı seçilen Dr. Erdal Doğan düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.

Umurbey Belediye binası önünde düzenlenen törene Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan ve ailesi, önceki dönem Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Sami Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Umurbey Belediye Başkanı seçilen Dr. Erdal Doğan'ı tebrik edip, başarı dileklerini ileterek, yeni dönemin Umurbey için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan ise, başkanlığı döneminde Umurbey'e hizmetleri dolayısıyla Sami Yavaş'a teşekkür etti. Başkan Doğan, Umurbey'i daha iyi hizmetlere kavuşturmak için ellerinden gelen gayreti gösterecekleri sözünü verdi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesildi.

Devir teslim töreni, başkanlık makamında yapılan ikramın ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:41 Kaynak: İHA

Çanakkale, Umurbey, Güncel
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