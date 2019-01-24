Son Dakika Haberleri: Umurbey'de 65 Yaş ve Üstü Vatandaşlara Toplu Taşıma Ücretsiz

Umurbey'de 65 Yaş ve Üstü Vatandaşlara Toplu Taşıma Ücretsiz

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlar Umurbey Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Umurbey'de 65 Yaş ve Üstü Vatandaşlara Toplu Taşıma Ücretsiz, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlar Umurbey Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Umurbey Belediyesi, beldede yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara belediyeye ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma hakkı sağlayan 'Burası Umurbey Ücretsiz Seyahat Kartı'nın (BUKART) tanıtımını yaptı.

Belediyenin sosyal medya hesabından "Baş tacı büyüklerimize toplu taşıma ücretsiz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Umurbey'de ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Burası Umurbey Ücretsiz Seyahat Kartı (BUKART) sayesinde belediyemize ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenlerin belediyemiz zabıta birimine müracaatları rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu hizmete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, "Umurbey'de ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Umurbey - Çanakkale ve Çanakkale - Umurbey hattında hizmet veren toplu taşıma araçlarımızdan artık ücretsiz faydalanacak. Bunun için belediyemiz zabıta birimine başvuruda bulunup Burası Umurbey Ücretsiz Seyahat Kartı'ndan (BUKART) temin etmeleri yeterli olacak. Bu hizmet vesilesiyle, başımızın tacı olan değerli büyüklerimizin bir nebze de olsa yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize" diye konuştu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Çanakkale, Umurbey, Güncel
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