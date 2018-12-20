Umurbey'de 'Masal Geceleri' Başladı
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Umurbey Ortaokulu ve Umurbey Belde Halk Kütüphanesinin öğrenciler ve velilere yönelik düzenlediği 'Masal Geceleri' etkinliği başladı.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesine bağlı Umurbey
beldesinde Umurbey Ortaokulu ve Umurbey Belde Halk Kütüphanesinin öğrenciler ve velilere yönelik düzenlediği 'Masal Geceleri' etkinliği başladı.
Umurbey beldesinde, Umurbey Ortaokulu ve Umurbey Belde Halk Kütüphanesi iş birliğinde hayata geçirilen 'Masal Geceleri' öğrenciler ve velilerden büyük beğeni topladı.
Etkinlikte, Umurbey ve çevre köylerde anlatılan masallar, sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamına araştırılıp, yeniden derlenerek dinleyicilere aktarılıyor.
Öğrenci ve velilerin yoğun katılım gösterdiği 'Masal Geceleri' etkinliğinde anlatıcılık görevini Umurbey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şerife Karabıyık üstlenirken, fon müziklerini Umurbey Ortaokulu Müzik Öğretmeni Uğur Karabıyık ile öğrencisi Çağrı Kurtoğlu yaptı.
Umurbey'deki Masal Geceleri etkinliği 15 günde bir hafta sonları Umurbey Beldesi Halk Kütüphanesinde dinleyicilerle buluşmaya devam edecek. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:23 Kaynak: İHA
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