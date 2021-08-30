Umurbey'de meyve sineği tuzakları dağıtıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde yer alan meyve bahçelerinde, Akdeniz meyve sineği ile sirke sineği tuzak dağıtımı yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde yer alan meyve bahçelerinde, Akdeniz meyve sineği ile sirke sineği tuzak dağıtımı yapıldı. Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Akdeniz meyve sineğinin popülasyonunu takip etmek amacıyla meyve yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı alanlarda 1 dekar alanda 5 adet olacak şekilde tuzaklar asıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan bitki sağlığı uygulama programı kapsamında çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü kaydetti. - ÇANAKKALE

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