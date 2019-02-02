Son Dakika Haberleri: Umurbey Güreş Takımı Şampiyon Oldu

Umurbey Güreş Takımı Şampiyon Oldu

1 saat önce

Çanakkale'de düzenlenen Serbest Güreş İl Şampiyonasında Umurbey Güreş Takımı şampiyon oldu.

Umurbey Güreş Takımı Şampiyon Oldu, System.String[]
Çanakkale'de düzenlenen Serbest Güreş İl Şampiyonasında Umurbey Güreş Takımı şampiyon oldu.

Çanakkale'de Serbest Güreş İl Şampiyonası gerçekleşti. İl Şampiyonasında Umurbey Güreş Takımı şampiyon oldu. Umurbey Güreş Takımı antrenörü Mertcan Şenol, birincilik kupasını Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in elinden aldı. Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir güreşçilere eşofman takımı hediye etti.

Güreşçileri ve antrenörleri tebrik eden Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, başarılarının devamını diledi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

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