Umurbey Okullarından Büyük Başarı

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında uygulanan Çanakkale Eğitim Vizyonu (ÇEV 2023) projesinde Umurbey Ortaokulu ile Umurbey İlkokulu derece yaptı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında uygulanan Çanakkale Eğitim Vizyonu (ÇEV 2023) projesinde Umurbey Ortaokulu ile Umurbey İlkokulu derece yaptı.



ÇEV 2023 Projesi kapsamında dereceye giren okullar, Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törende ödüllerini aldı.



Umurbey Ortaokulu 'A Grubu Ortaokullar' kategorisinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.



'A Grubu İlkokullar' kategorisinde yer alan Umurbey İlkokulu ise üçüncülük ipini göğüsledi.



Umurbey Ortaokulu Müdürü Sezgin Tuna ile Umurbey İlkokulu Müdürü Ahmet Akyol, böylesine prestijli bir projede derece yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu başarıda emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkürlerini ifade ettiler. - ÇANAKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu

Şehit Polisin Nişanlısı, Cenaze Töreninde Yüzüğünü Gösterip Herkesi Gözyaşlarına Boğdu

Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor

Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak