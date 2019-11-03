Son Dakika Haberleri: Umurbey yollarına Gemlik Belediyesi imzası
Son Dakika Güncel Umurbey yollarına Gemlik Belediyesi imzası

Umurbey yollarına Gemlik Belediyesi imzası

7 saat önce

Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.

Umurbey yollarına Gemlik Belediyesi imzası, System.String[]

Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.


Gemlik Belediyesi ekipleri, yaklaşan zeytin zamanı öncesi hep iççe ve bostanlık mevkindeki arazi yollarına düzenleme gerçekleştirirken, çiftçilerin özellikle yağmur sonrası oluşan mağduriyetleri de bu şekilde giderildi. Gemlik Belediyesi ekipleri Umurbey mahallesindeki ulaşım yatırımlarına sathi asfalt kaplama yollarla devam etti. Yeni açılan Ertuğrul Gazi Caddesi'nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler caddenin yaklaşık 500 metrelik bölümüne sathi asfalt kaplayarak ulaşıma hazır hale getirdi. Gemlik Belediyesi ekipleri yıllardan beridir ulaşım açısından büyük sorun teşkil eden ve vatandaşlar tarafından şikayet edilen Umurbey Mahallesi'ndeki, Şehit Esat Akbaba Caddesi, Umurbey Caddesi ve Softa taşı ve Maya Sokakta yaklaşık 11 bin 700 metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirirken, bu gerçekleştiren çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, Umurbey'de yıllardan beridir bu yolların büyük sorun teşkil ettiğini ifade ederken, vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayeti değerlendirdiklerini belirtti. Umurbey'in tarihsel ve kültürel önemine de değinen Sertaslan, "Uzun zamandır vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan bu yollarını tekrar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşımızın ulaşımı bizler için önemli, ulaşım konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
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