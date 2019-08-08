Son Dakika Haberleri: Umurlu'da yol yapım çalışmaları tamamlandı
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Umurlu'da yol yapım çalışmaları tamamlandı

2 saat önce

Efeler Belediyesi altyapı yol yenileme çalışmaları kapsamında, Umurlu Mahallesi'ndeki parke döşeme işlemlerini tamamladı.

Umurlu'da yol yapım çalışmaları tamamlandı, System.String[]
Efeler Belediyesi altyapı yol yenileme çalışmaları kapsamında, Umurlu Mahallesi'ndeki parke döşeme işlemlerini tamamladı.

Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar son buldu. Çıkılan ihale kapsamında, Umurlu Mahallesi'nde Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ASKİ'nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yollarda düzenleme ve yol yenilemesi gerçekleştirdi.

Umurlu Mahallesi'nde Temmuz ve Ağustos aylarında 5 bin 280 metrekare yol çalışması gerçekleştirildiğini belirten Fen İşleri ekipleri, 2020/21 yatırım programında yol yenilemelerinin devam edeceğini belirttiler.

Bu yıl içerisinde altyapı çalışmaları ile birlikte yol yenilemeleri de devam edeceği bu amaçla yeni yapım ihaleleri açılacağı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Umurlu'da bulunan ve kullanılmayan futbol sahası için yeni bir proje çalışması başlatıldığı ve Umurlu'nun yepyeni bir spor alanına kavuşacağı belirtildi. - AYDIN
Efeler, Umurlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:10 Kaynak: İHA
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