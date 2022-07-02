Umursamaz sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada...Aracın bagajında taşıdığı dolap yola düştü, durup bir daha yükledi - Son Dakika
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Umursamaz sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada...Aracın bagajında taşıdığı dolap yola düştü, durup bir daha yükledi

02.07.2022 10:46

Umursamaz sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada.

Umursamaz sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada...Aracın bagajında taşıdığı dolap yola düştü, durup bir daha yükledi

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilinin bagajına yüklenen dolap, trafikte seyir halindeyken yola düştü. Dolabı yükleyerek yoluna devam eden umursamaz sürücü trafiğe tekrar tehlikeye attı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DU 803 plakalı otomobil seyir halindeyken bagajına yüklenen dolap biranda yolun ortasına düştü. Hemen arkasındaki sürücü ise araçla mesafesini korumasından dolayı kaza yapmaktan kurtuldu. Durumu fark etmeyen dalgın sürücü, vatandaşların bağırması üzerine bir süre sonra durdu ve geri geldi. O sırada olayı gören bir vatandaş ise dolabı yol ortasından çekerek yolu trafiğe açtı. Dolabı aracın bagajına tekrar yükleyen sürücü yoluna kaldığı yerden devam etti. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Trafiği tehlikeye atan sürücünün umursamazlığı pes dedirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Umursamaz sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada...Aracın bagajında taşıdığı dolap yola düştü, durup bir daha yükledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Umursamaz sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada...Aracın bagajında taşıdığı dolap yola düştü, durup bir daha yükledi - Son Dakika
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