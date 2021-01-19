Umut Akyürek'in baba acısı

Sanatçı Umut Akyürek'in babası Gündüz Akyürek 75 yaşında vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı; 'Ahh benim garip babam acıların dindi. Yattığın yer incitmesin... Mekanın cennet olsun koca Arnavutum. Allah rızası için babacığım ve cümle ölmüşlerimize Fatiha_ı Şerif okumanızı istirham ederim.' ifadelerini kullandı. Akyürek'e sevenleri başsağlığında bulundu.

CENAZESİ BUGÜN

Uzun zamandır tedavi gören Gündüz Akyürek hastalığa yenik düştü. 75 yaşında hayatını kaybeden Akyürek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Akyürek'in cenazesi, bugün ikindi namazında Sapanca Yanık Camii'den kaldırılacak.