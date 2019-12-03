Umut Balosu iş, sanat ve cemiyet hayatını çocuklar için buluşturdu

UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin bu yılki UNICEF Umut Balosu, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 30. yılında CarrefourSA'nın sponsorluğunda İstanbul'da bir otelde gerçekleşti.



UNICEF Umut Balosu, "Her Çocuk İçin Sağlıklı Yaşam" Sponsoru CarrefourSA'nın desteğinde gerçekleşti. Geliri UNICEF'in Türkiye'de yürüttüğü kapsayıcı eğitim çalışmalarına aktarılan geceye UNICEF dostları, iş, sanat ve cemiyet hayatından yardımsever simalar katıldı. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk gecede yapmış olduğu konuşmasında Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 30. Yılı kapsamında çocuk haklarında sağlanan gelişmelere dikkat çekti. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki ise UNICEF'in tüm faaliyetlerini gönüllü bağışlarla gerçekleştirdiğini vurgulayarak UNICEF'in bu yıl 59 ülkede insani krizlerin ortasında kalmış 41 milyon çocuğa acil yardım ulaştıracağını belirtti.



"UNICEF'in tarımda çocuk işçiliğe karşı yürüttüğü çalışmalarını destekliyoruz"



Gecede bir konuşma yapan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın 2015 yılından bu yana UNICEF'in çocuklar için gerçekleştirdiği değişimin bir parçası olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: "Çocuklarımız, geleceğimizin bir parçası. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bu çocuklar tarlaya değil, okula gitmeliler. Bu inançla 52 şehirde 630 marketle günde 500 bin fazla müşteriye ulaşan organize gıda sektörünün öncü markası olarak UNICEF'in ülkemizdeki tarımda çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için yürüttüğü çalışmaları destekliyor, tüm kanallarımızla entegre bir iş birliği gerçekleştiriyoruz. Marketlerimizdeki kasalarımızda bağış kumbaraları bulunduruyor, okul alışverişi dönemlerinde müşterilerimizi de sürece dahil ettiğimiz kampanyalar düzenliyor, Dünya Çocuk Günü gibi önemli günlerde UNICEF'in yüz yüze ekiplerine marketlerimizde müşterilerimizle görüşme imkanı tanıyoruz."



Gecenin geliri çocuklarının eğitim ihtiyacı için kullanılacak



UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, balo öncesinde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yapmış olduğu konuşmasında "Çocuk hakları alanında dünyada gelişmeler yaşansa da çocukların haklarının hala savunulmaya ihtiyacı var. O nedenle yaptığımız balo ile hem bunu tekrar kamuoyunun gündemine getirmeye amaçladık hem de sağladığımız kaynaklarla çocuklarımızın ihtiyacını gidermeyi istedik. Bu geceden sağladığımız kaynaklarla hiçbir ayrım gözetmeksizin çocukların eğitimine ve ihtiyaçlarına destek sağlamayı hedefliyoruz "dedi.



"Çocuklar için geliştirilen projeleri destekliyoruz"



UNICEF'in Türkiye'de çocuk haklarına dair önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini de kaydeden Prof. Dr. Tezer Kutluk, "UNICEF ülke ofisi Türkiye'deki ilgili birimlerle görüşüp, ülkedeki çocukların neye ihtiyacı varsa ona yönelik katkı sağlıyor. Bu komite, kuruluşundan itibaren çocuklar için geliştirilen projelere destek oluyor. Geçmişte Türkiye'de başlatılan aşı kampanyalarına büyük destek vermişti. Ayrıca Türkiye'de eğitim alanında ciddi gereksinimler giderildi. Komite olarak bu topraklarda bulunan engelli çocukların, kız çocukların ve göçmen çocukların eğitimine büyük destek veriyoruz. Ülke gözetilmeden dünyanın her yerinde çocukların haklarının korunmasına ihtiyaç var. Biz de UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak UNICEF'in Türkiye ve dünyadaki çalışmalarına kaynak sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Umut Balosu, konuşmaların ardından Rüştü Sungur'un gönüllü yönetiminde gerçekleştirilen ve Sitare Kalyoncuoğlu gönüllü olarak görev aldığı Umut Müzayedesi ile devam etti. Gecenin sonunda ünlü şarkıcı Yaşar sahne aldı. - İSTANBUL