Son Dakika Haberleri: Umut bebek, hayata tutundu
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Umut bebek, hayata tutundu

6 saat önce

HATAY'da 4 ay önce, 25'inci haftada erken doğum sonucu 670 gram olarak dünyaya gelen 'Umut' bebek, hayata tutundu.

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HATAY'da 4 ay önce, 25'inci haftada erken doğum sonucu 670 gram olarak dünyaya gelen 'Umut' bebek, hayata tutundu.

Antakya ilçesinde 2 yıl önce evlenen Sabahattin (31) ve Hüsniye Mansuroğlu (25) çiftinin bebeği, doğum suyunun erken gelmesi sebebiyle 25'inci haftada prematüre olarak sezaryenle dünyaya geldi. 670 gram olarak hayata gözlerini açan Umut bebeğin, doktorlar yaşamasına zor gözüyle baktı. Yoğun Bakım Üniversitesi'ne alınan Umut bebek, 110 günlük yoğun süren bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Hamilelik döneminde ismini Ayaz koymayı düşündükleri bebeklerinin kendilerine umut olduğunu anlatan anne Mansuroğlu, "Geçirdiğimiz zor süreç bizi çok korkuttu. Ama çok şimdi iyi ve mutluyuz. Bebeğimi kucağıma aldım, dünyalar benim oldu. Onu ilk gördüğümde acaba yaşayabilecek mi diye çok korktum. Çok şükür ki iyileşti ve bizim umudumuz oldu. Biz bebeğimizin ismini Ayaz koyacaktık ama o bize Umut olunca ismini Umut koyduk. Umarım hayatı boyunca bu kadar umut dolu bir çocuk olur" dedi.

2,5 KİLOYU AŞTI

Doğum Uzmanı Rasim Kamacı, doğum aşamasından sonra girilen zorlu süreci değerlendirdi. Kamacı, "Bebeğe doğar doğmaz ilk müdahaleleri yaptık ve yeni doğan yoğun bakımına aldık. 110 günlük süreç içesinde bebeğe 6 defa kan takviyesi ve gerekli patolojileri yaptık. Bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi. 2 kilo 650 grama ulaştı ve taburcu ettik" diye konuştu.


Antakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:23 Kaynak: DHA
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