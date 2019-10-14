Son Dakika Haberleri: Umut Bozok resmen açıkladı: "Galatasaray'a transfer olmak istiyorum!"
Son Dakika Spor Umut Bozok resmen açıkladı: 'Galatasaray'a transfer olmak istiyorum!'

Umut Bozok resmen açıkladı: "Galatasaray'a transfer olmak istiyorum!"

27 dakika önce

Geçtiğimiz yaz Nimes Olympique'den ayrılarak Ligue 2 ekiplerinden Lorient'ın yolunu tutan Türk futbolcu Umut Bozok, Fransız basınıyla gerçekleştirdiği röportajda gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklamasında bulundu.

Umut Bozok resmen açıkladı:

Geçtiğimiz yaz Nimes Olympique'den ayrılarak Ligue 2 ekiplerinden Lorient'ın yolunu tutan Türk futbolcu Umut Bozok, Fransız basınıyla gerçekleştirdiği röportajda gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklamasında bulundu. Bu akşam, Fransa ile Türkiye arasında EURO 2020 elemelerinde oynanacak dev mücadele öncesi Ouest-France gazetesinin sorularını yanıtlayan golcü oyuncu, Galatasaray'a transfer olmak istediğini söyledi.


A Milli Takım'ın Fransa ile karşılaşacağı mücadelenin kendisi açısından büyük bir ikilem yarattığını kaydeden 23 yaşındaki santrfor, sözlerinin devamında "Tek bir hayalim var. O da bir gün Galatasaray'da oynamak. Eğer bir gün Türkiye'ye gidersem yalnızca orada oynarım. Beni büyüten büyük babam fanatik bir Galatasaraylıydı." ifadelerini kullandı. Yıldız isim, daha önce verdiği bir demeçte de Sarı Kırmızılı renklere gönül verdiğini açıklamıştı.


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Galatasaray, Umut Bozok, Lorient, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:12 
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