Son Dakika Haberleri: Umut Bulut 6 Aydır Gol Atamıyor

Umut Bulut 6 Aydır Gol Atamıyor

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Umut Bulut, süper Lig'de 6 aydır gol atamıyor.

Umut Bulut 6 Aydır Gol Atamıyor, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Umut Bulut, süper Lig'de 6 aydır gol atamıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2019 yılında galibiyetlere imza atarak küme düşme hattından uzaklaşan İstikbal Mobilya Kayserispor'da gol umudu Umut Bulut, suskunluğunu bozamadı.

2018-20198 sezonunda geride kalan 27 maçta 26 kez sahaya çıkan Umut Bulut, Sarı Kırmızılı forma ile son olarak 6 ay önce 6 Ekim 2018 günü meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçında gol atan Umut Bulut, sonrasında oynadığı 18 maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Bu sezon ligin 1. haftasında Kayseri'de oynanan Antalyaspor maçında ve ligin 8. haftasında Kayseri'de oynanan Çaykur Rizespor maçında gol atan Umut Bulut, geçen sezon ise oynadığı 32 maçta 14 gol atarak takımının başarısında büyük rol oynamıştı. Umut Bulut, Kayserispor'a geldiği 2016-2017 sezonunda ise 31 maça çıkmış ve 4 gol atmıştı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:45 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Umut Bulut, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepeli Futbolcular ve Taraftarlar Birbirine Girdi Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin İddaa Oranları Açıklandı Barcelona Başkanı, Paul Pogba'ya Paralarının Yetmediğini Açıkladı Beşiktaş'ta Seçim Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 18:00:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umut Bulut 6 Aydır Gol Atamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]