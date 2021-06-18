Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı

Süper Lig'in emektar golcüsü Umut Bulut, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren 38 yaşındaki futbolcu 4 gol atma başarısı göstermişti.
Ajansspor'un haberine göre; Deneyimli golcü Umut Bulut, Eyüpspor'a transfer oldu. Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, Süper Lig'de 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.
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