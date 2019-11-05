Son Dakika Haberleri: Umut Bulut Fenerbahçe'ye 11 gol attı
Son Dakika Spor Umut Bulut Fenerbahçe'ye 11 gol attı

Umut Bulut Fenerbahçe'ye 11 gol attı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut, Fenerbahçe kalesine 11. golünü attı.

Umut Bulut Fenerbahçe'ye 11 gol attı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut, Fenerbahçe kalesine 11. golünü attı.


Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçının tek golünü atan Umut Bulut, takımına sezonun ilk galibiyetini getirdi. Maçın 58.dakikasında Fenerbahçe kalesine golünü atan Umut Bulut, takımını galibiyete taşıdı.


Profesyonel futbolcu kariyerinde en çok Antalyaspor kalesine gol atan (12 gol) Umut Bulut, Fenerbahçe'ye karşı da 11. golünü atmış oldu. 36 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a 7 gol, Galatasaray'a 5 gol atarken Trabzonspor'a ise 2 gol kaydetti.


Tecrübeli futbolcu Umut Bulut'un 609 resmi maçta 199 golü bulunuyor. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Umut Bulut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
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