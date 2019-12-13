Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın Kayserispor'dan ayrıldığı iddiası - Son Dakika
Son Dakika Spor Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın Kayserispor'dan ayrıldığı iddiası - Son Dakika Spor

Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın Kayserispor'dan ayrıldığı iddiası

6 saat önce

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, futbolcuları Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshettikleri yönünde kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın Kayserispor'dan ayrıldığı iddiası, System.String[]

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, futbolcuları Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshettikleri yönünde kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tokgöz, iki futbolcunun son günlerde takımla antrenmanlara çıkmadıkları için deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadıklarını belirtti.

Bunun dışında kulüp tarafından yapılan herhangi bir işlemin bulunmadığını vurgulayan Tokgöz, "Oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiklerine dair bize ulaşan bir şey yok." diye konuştu.

Bugün bazı basın yayın organlarında Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdukları yönünde haberler yer almıştı.

Şamil Çinaz, Kayserispor, Umut Bulut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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