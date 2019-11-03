Son Dakika Haberleri: Umut Bulut kabusu
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Umut Bulut kabusu

6 saat önce

Kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı hep başarılı olan Umut Bulut, bu maçı da boş geçmedi.

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Kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı hep başarılı olan Umut Bulut, bu maçı da boş geçmedi.


Fenerbahçe kalesine 11. golünü bırakan 36 yaşındaki forvet, 2005 yılından bu yana rakibine karşı mücadele veriyor.


Umut Bulut, aynı zamanda bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:47 
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