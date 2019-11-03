Umut Bulut kabusu

Kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı hep başarılı olan Umut Bulut, bu maçı da boş geçmedi.



Fenerbahçe kalesine 11. golünü bırakan 36 yaşındaki forvet, 2005 yılından bu yana rakibine karşı mücadele veriyor.



Umut Bulut, aynı zamanda bu sezonki 3. golünü kaydetti.