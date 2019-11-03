Umut Bulut kabusu
6 saat önce
Kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı hep başarılı olan Umut Bulut, bu maçı da boş geçmedi.
Kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı hep başarılı olan Umut Bulut, bu maçı da boş geçmedi.
Fenerbahçe kalesine 11. golünü bırakan 36 yaşındaki forvet, 2005 yılından bu yana rakibine karşı mücadele veriyor.
Umut Bulut, aynı zamanda bu sezonki 3. golünü kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:47
Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!