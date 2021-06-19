Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti

Spor Toto 1.Lig'in yeni takımı Eyüpspor, golcü oyuncu Bogdan Stancu'yu transfer etti. Eyüpspor dün bir başka deneyimli golcü Umut Bulut'u da kadrosuna katmıştı. Süper Lig'de Galatasaray, Orduspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği formaları giyen Rumen oyuncu, toplam 85 gole imza attı. Stancu'nun Süper Lig'de 100'ler kulübüne girmesine 15 gol kaldı.

Umut Bulut

"ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ"

Kulüp Başkanı Fatih Kulaksız, TFF 1. Lig'deki hedef hakkında, "Zirveye oynayan bir takım oluşturma amacındayız ve çalışmalarımız sürüyor. İnşallah sezon sonu çok daha mutlu oluruz" diye konuştu.