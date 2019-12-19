Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'u kadrosuna kattı.

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'u kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Umut Bulut ile anlaştığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "466 maçta 158 gol atan, 69 kez milli formayı sırtına geçiren

santrafor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut Bulut'un ligin ikinci yarısında forma giymeye başlayacağını söyledi.

Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çelikel, "Umut Bulut ile 1,5 yılık anlaşma imzaladık. Faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Umut Bulut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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