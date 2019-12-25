Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı - Son Dakika Spor

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı

7 saat önce

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Umut Bulut, takımla antrenmanlara başladı.

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Umut Bulut, takımla antrenmanlara başladı.

Sarı-siyahlı takımın 1,5 yıllığına anlaştığı Umut Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Umut, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Umut, güzel bir camiaya geldiğini anlatarak, "Hedefleri olan güzel bir camiaya geldim. İnşallah ben de bu yılki hedeflere ikinci yarı oynadığım süre içerisinde takıma katkı sağlayıp, Malatyaspor'umuzu özlenilen, istenilen yerlere taşırız." diye konuştu.

Umut Bulut, bir gazetecinin "Sahada en çok mücadele eden oyunculardansın. Yaşından dolayı taraftarın kafasında soru işareti olabilir. Sen kendini nasıl hissediyorsun?" şeklindeki sorusuna, "İstatistiklere bakıldığı zaman 34 lig maçı var, her yıl 30 maçın üzerinde oynuyorum. Oynamadığım maçlarda da cezamdan dolayı yoktum. Bir de en önemlisi tabii ki Sergen hocamız. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi, yetenek bakımından birinci olan hocamızdan bahsediyoruz. Sahada gerekeni inşallah göstereceğimi düşünüyorum." cevabını verdi.

Yeni Malatyaspor'un Türkiye'nin en iyi hücum yapan takımı olduğunu ifade eden Umut, "Bunu buraya geldiğim için değil bundan önce de oynadığı futboldan belliydi. Şu an 23 puanımız var. İnşallah önümüzdeki maçı kazanıp 26 puanla ilk yarıyı bitiririz. İkinci yarıda daha avantajlı olmak ve ligi üst sıralarda bitirmek için galip geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenman

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı futbolcular teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan Issam Chebake ve Afriyie Acquah ile ameliyat olan Eren Kozlu ve izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, antrenmana katılmadı.

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Umut Bulut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:05 Kaynak: AA
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