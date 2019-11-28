Son Dakika Haberleri: 'Umut: Duvarımdaki Renkler'
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'Umut: Duvarımdaki Renkler'

6 saat önce

İstanbul'da, Esentepe'deki Kuveyt Türk Genel Müdürlük Sergi Salonu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, bir taraftan ülke ekonomisinin büyümesine destek olurken, diğer taraftan sanatsal ve kültürel alanlara...

'Umut: Duvarımdaki Renkler', System.String[]

İstanbul'da, Esentepe'deki Kuveyt Türk Genel Müdürlük Sergi Salonu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, bir taraftan ülke ekonomisinin büyümesine destek olurken, diğer taraftan sanatsal ve kültürel alanlara da katkıda bulunmaya önem verdiklerini belirtti.


Uyan, yerel ve milli değerlerin yaşaması ve daha ileri noktalara taşınması için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Burada bugün 'Umut: Duvarımdaki Renkler' isimli sergisini açtığımız Muhammed Yalçın kardeşimiz de ülkemizin bir değeridir. Safiyane bir ruhla çizdiği eserleriyle sanat camiasında yankı uyandıran Muhammed Yalçın kardeşimize destek vermekten, eserlerini sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sergiyi ziyaret edenler, ilhamın sınır tanımayan gücünün ortaya çıkardığı, adeta bir renk cümbüşü olan eserlere tanıklık edecek ve bambaşka dünyalara yelken açma fırsatı bulacak."

Kuveyt Türk, İstanbul, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:49 
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