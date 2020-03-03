"Umut ediyoruz ki vicdan sahibi insanlar yaşananlara duyarlılık gösterir" - Son Dakika
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"Umut ediyoruz ki vicdan sahibi insanlar yaşananlara duyarlılık gösterir"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç Edirne'de yaptığı açıklamada, "Umut ediyoruz ki dünyadaki vicdan sahibi insanlar burada yaşananlara duyarlılık gösterir"dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç Edirne'de yaptığı açıklamada, "Umut ediyoruz ki dünyadaki vicdan sahibi insanlar burada yaşananlara duyarlılık gösterir"dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, Edirne'ye gelerek son günlerde Yunanistan sınırında yaşanan göçmen hareketliliğini yerinde değerlendirdi. Malkoç ve beraberindeki heyet ilk olarak Edirne Valiliğinde Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Malkoç burada yapılan kısa toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yunan tarafından açılan ateş sonucu iki göçmenin hayatını kaybettiğini ve birçok göçmenin de yaralandığını ifade eden Malkoç, "Bildiğiniz gibi omdusmanlık Türkiye'de bilinen adıyla kamu denetçiliği kurumu insan hakları açısından burada yaşananları yerinde görüp tespit etmek özellikle Yunan güçlerinin aşırı güç kullanmaları ölüme sebebiyet vermeleri ve insan haklarını çiğnemelerini yerinde tespit edip bunları tüm dünya ombudsmanları ve insan hakları savunucularına rapor etmek için kamu denetçiliği heyeti olarak buradayız" dedi.

"UMUT EDİYORUZ Kİ DÜNYADAKİ VİCDAN SAHİBİ İNSANLAR BURADA YAŞANANLARA DUYARLILIK GÖSTERİR"

Türkiye'nin bugüne kadar göçmenlere yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Malkoç, "Türkiye sabır ve sevgisinden dolayı bu millete mensup olmanın gurur ve mutluluğunu tekrar yaşıyoruz. Yardım ve destekten dolayı devletimize minnettarız. Öyle umut ediyoruz ki dünyada ki insan hakları savunucuları dünyadaki vicdan sahibi insanlar burada yaşanan olaylara gereği kadar duyarlılık gösterirler. Onların duyarlılık göstermesi için kamu denetçiliği kurumu olarak da biz üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli - Şener Urfa/İHA)

Şeref Malkoç, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
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